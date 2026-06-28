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Manchester United, orta saha oyuncusu Manuel Ugarte'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kulüp, Uruguaylı futbolcunun diz bağlarından sakatlandığını duyurdu.

Ugarte, Uruguay Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda İspanya ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşadı. Yapılan kontrollerin ardından oyuncunun diz bağlarında sakatlık tespit edildi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, tedavi süreci ve sahalara dönüş tarihinin belirlenebilmesi için sakatlığın ayrıntılı şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Manchester United, açıklamasında, "Herkes Manuel'e acil şifalar diliyor. Bu süreçte her adımda yanında olacağız." ifadelerine yer verdi.