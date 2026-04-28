Manchester United, genç orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Kulübün, sezon sona ermeden resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

SÖZLEŞME 2031’E KADAR UZATILIYOR

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Manchester United, 2027 yılında sona erecek mevcut kontratı uzatmak için Kobbie Mainoo ile anlaşmaya vardı. Yeni sözleşmenin 2031 yılına kadar geçerli olacağı belirtildi.

MAAŞINA ZAM YAPILACAK

Yeni kontrat kapsamında genç futbolcunun maaşında da iyileştirme yapılacağı ifade edildi. Kulübün, Mainoo’nun gelişimini dikkate alarak uzun vadeli bir planlama yaptığı kaydedildi.

RESMİ AÇIKLAMA SEZON SONU ÖNCESİ

Manchester United’ın, Kobbie Mainoo ile yapılan yeni sözleşmeyi sezon bitmeden duyurması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon İngiliz ekibinde 26 maça çıkan Mainoo, 3 asistlik katkı sağladı.