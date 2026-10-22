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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya temsilcisi Como'ya deplasmanda 4-1 mağlup olan Manchester United'da teknik direktör Michael Carrick'in oyun planı tartışma konusu oldu.

Kırmızı Şeytanlar'da kaptan Bruno Fernandes, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada teknik heyetin taktiksel tercihlerini eleştirdi. Fernandes'in sözlerine Michael Carrick'ten de yanıt geldi.

BRUNO FERNANDES'TEN MICHAEL CARRICK'E TAKTİK ELEŞTİRİSİ

Karşılaşmanın ardından TNT Sports'a konuşan Bruno Fernandes, Como karşısında rakibe adam adama baskı yapılmaması kararının teknik heyetten geldiğini söyledi.

Portekizli yıldız, Manchester United'ın topu rakibine fazla bırakmasının Como'nun özgüvenini artırdığını savundu.

Uygulanan taktiklerin yanlış olup olmadığı sorulan Fernandes, "Bunu görmek benim değil, teknik direktörün ve ekibinin işi." yanıtını verdi.

MICHAEL CARRICK'TEN FERNANDES'E YANIT

Maç sonu basın toplantısında Bruno Fernandes'in açıklamaları hatırlatılan Michael Carrick, takımın sahadaki mücadele eksikliğine dikkat çekti.

İngiliz teknik adam, hangi sistem veya taktik uygulanırsa uygulansın oyuncuların ileri ve geri koşmadığı sürece galibiyet elde etmenin mümkün olmadığını belirtti.

CARRICK TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Como karşılaşmasının ardından futbolcularının yanına gitmeyen Michael Carrick, deplasmanda takımlarını destekleyen yaklaşık 700 Manchester United taraftarını selamladı.

Takımının sergilediği performansı kabul edilemez olarak değerlendiren İngiliz çalıştırıcı, taraftarlardan özür diledi.

Carrick, Manchester United'daki geleceğine ilişkin yöneltilen soruları ise yanıtsız bıraktı.

LISANDRO MARTINEZ DE YÖNETİMİ ELEŞTİRMİŞTİ

Bruno Fernandes'in açıklamaları, Manchester United'da bir hafta içerisinde kamuoyu önünde yapılan ikinci sansasyon yaratan eleştiri oldu.

İngiliz ekibinin 13 Ekim'de Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olmasının ardından Lisandro Martinez, yaz transfer döneminde kadroya yeterli yatırım yapılmadığını savunarak kulüp yönetimini eleştirmişti.

Arjantinli savunmacı, buna karşın teknik direktör değişikliklerinin sürekli hale gelmemesi gerektiğini belirterek Michael Carrick'e destek vermişti.

Martinez, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sözlerini öfke ve hayal kırıklığı içerisinde söylediğini ifade etmişti.

MANCHESTER UNITED 11 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYET ALDI

Geçen sezon Manchester United'ın başına geçen Michael Carrick, ilk 17 karşılaşmasının 12'sini kazanarak takımını iki yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı.

Bu performansın ardından İngiliz teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Ancak Manchester United, yeni sezona Premier Lig'e yükselen Hull City karşısında aldığı mağlubiyetle başladı.

Tüm kulvarlarda çıktığı 11 karşılaşmada yalnızca ligde Ipswich Town ve Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı mağlup edebilen İngiliz ekibi, Premier Lig'de 13. sırada bulunuyor.