Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi’nin ara transfer döneminde kulüpten ayrılabileceği konuşulmuştu.
Manchester United - Wilfred Ndidi transferindeki gerçek...
Wilfred Ndidi, ara transferde Beşiktaş’ta kaldı; Manchester United'la alakalı gerçek de ortaya çıktı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Siyah-beyazlı ekipte kalan Wilfred Ndidi’nin transferinin gerçekleşmemesinin nedeni ortaya çıktı.
Ben Jacobs’un haberine göre; Manchester United, ara transfer döneminde Wilfred Ndidi’yi gündemine aldı ancak herhangi bir teklif sunmadı.
Wilfred Ndidi’nin Ocak ayında babasını kaybetmesi, görüşmelerin hassas bir ortamda ilerlemesine yol açtı.
Bu durum, transfer sürecini etkileyen önemli faktörlerden biri olarak gösterildi.
Beşiktaş’ın da Wilfred Ndidi’nin takımda kalmasını istediği kaydedildi.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Manchester United, orta saha planlamasında mevcut kadroya yönelme kararı aldı.
Michael Carrick’in, Kobbie Mainoo ile yola devam edilmesi yönünde karar verdiği bildirildi.
Wilfred Ndidi, bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maça çıktı. Nijeryalı oyuncu bu süreçte 1 gol ve 1 asist kaydetti.