Yeniçağ Gazetesi
15 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Manchester United ve Newcastle United dev takasa hazırlanıyor

Manchester United ve Newcastle United dev takasa hazırlanıyor

Manchester United, Sandro Tonali’yi kadrosuna katmak için Manuel Ugarte’nin de dahil olduğu takas formülü üzerinde çalışırken, transferde Newcastle’ı ikna etmeye hazırlanıyor. Uruguaylı yıldızla Galatasaray da ilgilenmişti.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Manchester United ve Newcastle United dev takasa hazırlanıyor - Resim: 1

Premier Lig’in dev kulübü Manchester United, yaz transfer döneminde Newcastle United’ın orta saha oyuncusu Sandro Tonali’yi kadrosuna katmak için takas formülü üzerinde çalışıyor.

1 6
Manchester United ve Newcastle United dev takasa hazırlanıyor - Resim: 2

Manchester United'ın planına göre Manuel Ugarte’nin de takasın bir parçası olarak Newcastle’a gönderilebilir. Uruguaylı orta saha, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor.

2 6
Manchester United ve Newcastle United dev takasa hazırlanıyor - Resim: 3

GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ

Süper Lig ekibi Galatasaray’ın da devre arasında Manuel Ugarte için Manchester United’ın kapısını çaldığı ancak transferin gerçekleşmediği ifade edildi.

3 6
Manchester United ve Newcastle United dev takasa hazırlanıyor - Resim: 4

Football Insider’ın haberine göre Newcastle United, Ugarte’ye olan ilgisi yeniden canlandı. Oyuncunun daha önce Sporting döneminden bu yana takip edildiği aktarıldı.

4 6
Manchester United ve Newcastle United dev takasa hazırlanıyor - Resim: 5

CARRICK ŞANS VERMİYOR

Carrick’in göreve gelmesinin ardından Ugarte, Premier Lig'de ilk 11’de düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun, mevcut sistemdeki rolünden memnun olmadığı ve yaz aylarında ayrılığın gündeme gelebileceği konuşuluyor.

5 6
Manchester United ve Newcastle United dev takasa hazırlanıyor - Resim: 6

ANDERSON TRANSFERİNDE İŞLERİ ZOR

Manchester United cephesi ise, özellikle Elliot Anderson transferinde rakiplerine geçilme ihtimali sonrası Sandro Tonali’yi orta saha için birinci hedef olarak belirlemiş durumda. Ancak bu takasın gerçekleşebilmesi için Newcastle cephesini ikna etmek için kesenin ağzını açmaları da gerekiyor.

6 6
Kaynak: Diğer
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro