İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United Nottingham Forest'ı konuk etti.

MANCHESTER UNITED ERKEN ÖNE GEÇTİ

Old Trafford'da oynanan zorlu karşılaşma gol düellosuna sahne oldu. Mücadeleye 5. dakikada Luke Shaw'un golüyle hızlı başlayan Manchester United erken öne geçti ve ilk yarı tek farklı üstünlükle tamamladı.

2'ŞER DAKİKA ARAYLA KARŞILIKLI GOLLER

Nottingham Forest 53'te Morato'nun golüyle skora dengeyi getirdi. Ancak bu eşitlik uzun sürmedi ve 2 dakika sonra sahneye çıkan Cunha'nın ağları havalandırmasıyla Manchester United yeniden öne geçti.

Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Kamerunlu yıldız Mbuemo farkı ikiye çıkaran golü atarak Manchester United'ı rahatlattı. Bu kez Morgan Gibbs-White 2 dakika sonra bu gole hızlı cevap vererek Forest'ın puan umutlarını artırdı. Ancak kalan dakikalarda skoru korumasını bilen Manchester United sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

NOTTINGHAM FOREST 8 MAÇ SONRA YENİLDİ

Michael Carrick'in ekibi bu sonuçla puanını 68'e yükseltirken ligde 8 maç sonra mağlup olan Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest ise 43 puanda kaldı.