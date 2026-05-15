Manchester United cephesinde Manchester United, teknik direktörlük koltuğu için Michael Carrick ile anlaşma aşamasına geldi. Kulübün, geçici görev süresinde elde ettiği sonuçlarla dikkat çeken eski yıldızı kalıcı teknik direktör olarak göreve getirmeye hazırlandığı belirtildi.

Carrick’e iki yıllık sözleşme teklif edildiği, anlaşmada ayrıca bir yıllık opsiyon maddesinin de yer aldığı ifade ediliyor. İmzaların, pazar günü oynanacak Nottingham Forest karşılaşmasından önce atılması bekleniyor.

AMORIM SONRASI ÇIKIŞ

Amorim’in görevden ayrılmasının ardından altıncı sırada devralınan takım, Carrick yönetiminde yükselişe geçti. Manchester United, ligde iki maç kala üçüncü sıraya kadar tırmanırken, dördüncü sıradaki Liverpool’un altı puan önünde yer alıyor.

Kulüp yönetimi ve futbol direktörlüğü, Carrick’in görevine devam etmesini istiyor.

CARRICK: “NET BİR DURUM”

Michael Carrick, sürece ilişkin yaptığı açıklamada kararın kısa süre içinde netleşeceğini belirtti:

“İki maçımız kaldı, şu an söylenecek çok fazla bir şey yok. Durum hepimiz için net.”

Tecrübeli teknik adam ayrıca kulübe dönüşünün kendisi için büyük bir gurur olduğunu vurguladı.

TARAFTARLA BULUŞACAK

Sözleşme durumundan bağımsız olarak Carrick’in, Nottingham Forest maçının ardından taraftarlara hitap edeceği öğrenildi.