Ocak ayında Ruben Amorim’in görevden alınmasının ardından geçici olarak takımın başına geçen 44 yaşındaki Carrick, sezon sonuna kadar gösterdiği performansla kalıcı göreve getirildi. Eski futbolcusu olduğu kulüpte takımı Premier Lig’de üçüncü sıraya taşıyan Carrick, yönetimin güvenini kazandı.

Manchester United, Carrick’in görev süresi boyunca çıktığı 16 maçta 11 galibiyet elde ettiğini ve takımın UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldığını açıkladı. Bu başarıların ardından sözleşmenin 2028 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Carrick, kulübün sitesine yaptığı açıklamada, "20 yıl önce buraya adım attığım ilk andan itibaren Manchester United'ın sihrini hissettim. Bu özel futbol kulübüne liderlik etme sorumluluğunu taşımak beni tarif edilemez bir gururla dolduruyor." ifadelerini kullandı.