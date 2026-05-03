Premier Lig'in 35'inci haftası İngiliz futbolunun en büyük rekabetlerinden birine sahne oldu

Manchester United sahasında Liverpool’u 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantiledi.

MANCHESTER UNITED HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Manchester United, Matheus Cunha’nın şutunda gelen golle henüz 6'ıncı dakikada öne geçti. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, Benjamin Sesko’nun golüyle 14. dakikada farkı ikiye çıkararak ilk yarıda önemli bir avantaj yakaladı.

LIVERPOOL GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Liverpool, Diallo'nun hatalı pasında topu kapan Dominik Szoboszlai’nin golüyle farkı bire indirdi. Ardından Cody Gakpo’nun ile skoru 2-2’ye getiren konuk ekip, maçta yeniden dengeyi sağladı.

SAHNEYE MAINOO ÇIKTI

Karşılaşmanın son bölümünde topu ceza sahası yayında önünde bulan Kobbie Mainoo, sert ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi. Genç oyuncu attığı golle gecenin kahramanı oldu.

VAR TARTIŞMASI

Manchester United’ın ikinci golünde Benjamin Sesko’nun topa elle müdahalesi yaptığı iddiaları gündeme geldi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı ve bu karar Liverpool cephesinde tartışma yarattı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GARANTİ

Bu sonuçla birlikte Manchester United, ligde üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeyi garantiledi. Liverpool ise dördüncü sırada kalarak yarışta yara aldı.