Manchester United, savunma oyuncusu Harry Maguire’ın sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Kulüp açıklamasına göre, 33 yaşındaki İngiliz futbolcunun sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar geçerli olacak ve sözleşmede bir yıllık opsiyon da yer alıyor.

KARİYERİNE KISA BAKIŞ

Maguire, Sheffield United, Hull City, Wigan ve Leicester City formalarını giydikten sonra 2019 yılında Manchester United’a transfer oldu.

MANCHESTER UNİTED KARİYERİ

İngiliz milli futbolcu, Manchester United formasıyla şu ana kadar 266 maça çıktı.