Manchester United, Ferdi Kadıoğlu için harekete geçti. Brighton & Hove Albion formasıyla bu sezon istikrarlı performansıyla dikkat çeken milli oyuncu, İngiliz devinin radarına girdi.

Kulübün sportif direktörü Dan Ashworth’un Ferdi’yi uzun süredir yakından takip ettiği ve performans raporlarını detaylı şekilde analiz ettiği öğrenildi.

MANCHESTER UNITED SEZON SONU GİRİŞİMLERDE BULUNACAK

Manchester United yönetimi, sezonun tamamlanmasının ardından Brighton ile resmi görüşmelere başlamayı planlıyor. 2024 yazında Fenerbahçe’den 30 milyon Euro karşılığında İngiltere’ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Bu sezon 35 maçta forma giyen milli sol bek, skor katkısı üretmese de oyun içindeki dinamizmi, çok yönlülüğü ve istikrarıyla öne çıktı.

BRIGHTON’IN TALEBİ NET

Brighton cephesi ise Ferdi'yi kolay bırakmaya niyetli değil. İngiliz kulübünün Ferdi Kadıoğlu için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis talep ettiği ifade ediliyor.

PREMIER LİG’İN SATIŞ MAKİNESİ

Brighton, son yıllarda oyuncu satışından elde ettiği gelirlerle Avrupa’da dikkat çeken kulüplerden biri haline geldi. İngiliz ekibi; Moises Caicedo, Alexis Mac Allister ve Marc Cucurella gibi yıldız isimleri yüksek bonservislerle satarak ciddi bir ekonomik model oluşturdu.

Bu yapı sayesinde Brighton, birçok Premier Lig devinden daha yüksek transfer geliri elde eden kulüpler arasında yer aldı. Kulüp, genç oyuncuları parlatıp yüksek bedellerle satma stratejisini Ferdi Kadıoğlu transferinde de sürdürmek istiyor.

REKABET KIZIŞABİLİR

Manchester United’ın ilgisine rağmen Ferdi Kadıoğlu’nun taliplerinin artabileceği ve yaz transfer döneminde oyuncu için ciddi bir rekabet yaşanabileceği belirtiliyor.