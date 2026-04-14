İngiltere Premier Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Manchester United ile Leeds United Old Trafford'da karşı karşıya geldi.

NOAH OKAFOR'DAN İLK YARIDA 2 GOL BİRDEN

Karşılaşmaya Leeds United erken bulduğu golle hızlı başladı. Noah Okafor henüz 5. dakikada ağları havalandırarak Manchester United karşısında takımını öne geçirdi. İsviçreli forvet, 22. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak ilk yarının sonucu belirleyen golü attı.

LISANDRO MARTINEZ İLGİNÇ BİR KIRMIZI KARTLA TAKIMINI EKSİK BIRAKTI

Manchester United ikinci yarının başında gelen kırmızı kartla adeta yıkıldı. Lisandro Martinez'in Dominic Calvert-Lewin'in saçını çekmesinin ardından gördüğü kırmızı kart, gündem oldu. Hakem Paul Tierney tereddütsüz bir şekilde Arjantinli stoperi oyundan attı.

CASEMIRO KAFA GOLÜYLE MANCHESTER UNITED'I UMUTLANDIRDI

Sahada 10 kişi kalan Michael Carrick'in öğrencileri buna rağmen oyundan kopmadı ve Casemiro'nun kafa golüyle 69'da farkı bire indirdi.

LEEDS UNITED OLD TRAFFORD'DA 45 YIL SONRA İLK KEZ KAZANDI

Zorlu mücadelede son dakikalar nefes kesse de başka gol sesi çıkmadı ve Leeds United 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrılarak Manchester United'ı Old Trafford'da tam 45 yıl sonra ilk kez mağlup etti.

MICHAEL CARRICK YÖNETİMİNDE İLK İÇ SAHA MAĞLUBİYETİ

Öte yandan Kırmızı Şeytanlar ise İngiliz teknik adam Michael Carrick'in yönetiminde evinde ilk kez kaybetti.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi hedefinde yara alan Manchester United 55 puanda kalırken kümede kalma mücadelesi veren Leeds United ise puanıı 36'ya yükselterek tehlikeli bölgeden uzaklaştı.