İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Manchester United, Fulham'ı 3-2 yenmeyi başardı. United, Michael Carrick komutasında çıktığı 3. maçı da kazanmış oldu.

Maçın ilk yarısında Casemiro ile öne geçen Manchester United, ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Cunha'nın attığı golle farkı 2'ye çıkaran United'a Fulham'dan cevap geldi; 85. dakikada Jimenez'in penaltısıyla farkı 1'e indiren Fulham, duraklama anlarında Kevin'le dengeyi yakaladı.

BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

Maçın son anları büyük heyecana sahne olurken, 90+4'te Sesko devreye girerek maçı çözdü ve mücadele 3-2 sona erdi.

Manchester United efsanesi Carrick, Manchester City ve Arsenal galibiyetlerinin ardından bir galibiyet daha alarak seriye devam etti.

İşte Carrick'ın serisi:

2-0 Manchester City

3-2 Arsenal

3-2 Fulham

Manchester United bir sonraki maçında evinde Tottenham'ı ağırlayacak.