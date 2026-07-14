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Manchester United, transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. İngiliz ekibinin, Belçikalı orta saha oyuncusu Youri Tielemans’ı 35 milyon Sterlin karşılığında kadrosuna kattığı belirtildi.

ORTA SAHAYA ÖNEMLİ TAKVİYE

Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Manchester United, tecrübeli orta saha oyuncusuyla merkez hattını güçlendirdi. Tielemans’ın oyunun iki yönündeki etkisi ve tecrübesi, transferin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor.

PREMİER LİG TECRÜBESİ DİKKAT ÇEKİYOR

İngiltere’de uzun süredir üst düzey performans sergileyen Belçikalı yıldız, oyun kurulumundaki başarısı, pas kalitesi ve uzaktan şut tehdidiyle öne çıkıyor.

BEKLENTİLER BÜYÜK

35 milyon Sterlinlik bonservis bedeliyle gerçekleşen transferin ardından gözler Tielemans’ın Manchester United formasıyla göstereceği performansa çevrildi. Taraftarlar, yıldız oyuncunun takıma doğrudan katkı vermesini bekliyor.