Premier Lig’de son olarak Leeds United ile berabere kalan Manchester United’da Portekizli çalıştırıcının görevine son verildi.

Kulüp CEO’su Omar Berrada ile futbol direktörü Jason Wilcox’un da yer aldığı yönetim kadrosunun, perde arkasında yaşanan görüş ayrılıklarının ardından bu kararı aldığı belirtildi.

Amorim’in yerine geçici olarak kulübün eski oyuncularından ve hâlihazırda U18 takımını çalıştıran Darren Fletcher’ın getirilmesi bekleniyor. Fletcher’ın ilk maçına çarşamba günü Burnley deplasmanında çıkacağı, kalıcı teknik direktör kararının ise yaz aylarına bırakılacağı ifade edildi.