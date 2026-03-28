Manchester City hakkında dikkat çeken bir iddia futbol gündemine oturdu. İngiliz temsilcisinin, Finansal Fair Play kurallarını 115 ayrı ihlalle suçlandığı ve bu kapsamda yargı sürecinin sürdüğü belirtiliyor. Verilebilecek olası cezanın ise futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırabileceği konuşuluyor.
Manchester City'e tarihi puan silme cezası: Küme düşme ihtimalleri var
Manchester City’nin Finansal Fair Play ihlalleri nedeniyle küme düşme ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir; Premier Lig'de dengeler değiştirebilir.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Gelir tabloları, sponsorluk anlaşmaları ve menajer ödemeleri gibi birçok kritik finansal kalemde usulsüzlük yapıldığı iddiaları, yargı sürecinin merkezinde yer alıyor.
60 PUAN SİLME İHTİMALİ
İddialara göre kulübün suçlu bulunması halinde tam 60 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabileceği öne sürülüyor.
Böyle bir yaptırımın, takımın ligdeki konumunu doğrudan ve ciddi şekilde etkileyeceği değerlendiriliyor.
Sürecin halen devam ettiği ve nihai kararın henüz açıklanmadığı ifade edilirken, gözler Premier League yönetiminin vereceği karara çevrilmiş durumda.
LİGDE 2. SIRADA YER ALIYORLAR
Öte yandan Pep Guardiola yönetimindeki ekip, ligde Arsenal ile şampiyonluk yarışı verirken 61 puanla ikinci sırada bulunuyor.