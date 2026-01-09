İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Bournemouth'un Ganalı kanat hücumcusu Antoine Semenyo'yu transfer ettiğini duyurdu. 26 yaşındaki oyuncu ile 2031 yılına kadar geçerli olacak 5.5 yıllık bir sözleşme imzalandı. Semenyo ile diğer Pemier Lig ekipleri de ilgileniyordu.

62.5 MİLYON STERLİN BONSERVİS

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Manchester City, Semenyo'nun transferi için Bournemouth'a 62.5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

SEMENYO: "CITY GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖRLERDEN BİRİSİNE SAHİP"

Semenyo, İngiliz devine transferinin ardından yaptığı açıklamada Manchester City'ye katıldığı için çok gururlu olduğunu belirterek "Son 10 yıldır Pep Guardiola yönetimindeki City'yi izledim ve Premier Lig'de dominant bir takım olmalarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Federasyon Kupası ve Lig Kupası'nda da inanılmaz başarılara imza attılar. En yüksek standartları belirlediler ve dünya çapında oyunculara, dünya çapında tesislere ve Pep Guardiola gibi gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerden birine sahip bir kulüp." dedi.