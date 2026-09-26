Premier Lig'in finansal kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturmayla gündemde olan Manchester City, İngiliz basınında yer alan iddiaların ardından sessizliğini bozdu.

Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak, taraftarlara hitaben yayımladığı mektupta hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını ve kulübün suçlamalar karşısındaki tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

'SÜRECİN ÖNÜNDE HALA UZUN BİR YOL VAR'

Al Mubarak, cuma günü basında çıkan haberlerin ardından kendisine de çok sayıda soru yöneltildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günkü medya haberlerinin ardından, birçoğunuz akşamınızı arkadaşlarınızdan, ailenizden ve meslektaşlarınızdan gelen soruları yanıtlayarak ve mesajlara cevap vererek geçirdiniz. Ben de öyle yaptım. Aileme şunları söyledim: Premier Lig süreci hala uzun bir yol katedecek ve kulübün masumiyetini kanıtlama konusundaki güvenimiz ve niyetimiz, bu süreç başladığı zamanki kadar güçlü.

Pozisyonumuzdan neden bu kadar emin olduğumuzu anlamanıza yardımcı olmak için sizinle paylaşmak istediğim pek çok şey var. Ancak yasal sürecin sıkı gizliliği ve buna saygı duyma kararlılığımız, şu anda bunu yapamayacağım anlamına geliyor. Bu mektup bile, yasalara uygun olduğundan emin olmak için birçok yasal kontrolden geçti.

Lütfen Cuma günü yaptığımız açıklamayı ve Şubat 2023'te yayınladığımız açıklamayı (aşağıda) dikkatlice okumanızı rica ediyorum. Her kelime önemlidir ve doğrudur.Bazı insanlar kendi sonuçlarına çok çabuk vardılar ve etrafımızda çok fazla gürültü dönüyor, ancak hiçbir şey değişmedi. Daha önce de birlikte zorluklarla karşılaştık ve üstesinden geldik. Kulübümüzün ivmesini baltalamak isteyen birçok kişi hala var. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz.

Bu uluslararası aradan sonra bizi heyecanlandıran anlar var. İki hafta sonra Anfield'a gidiyoruz ve ardından Şampiyonlar Ligi'nde Etihad Stadyumu'nda Paris Saint-Germain'i ağırlıyoruz; bu anlar bize Manchester City ailesinin gücünü kutlama fırsatı veriyor.

Her zaman olduğu gibi, sürekli desteğiniz için teşekkür ederim."