Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanan Manchester City'de maç öncesi ayrılık yaşanıyor.
MANCHESTER CITY OSCAR BOBB İÇİN GELEN TEKLİFİ KABUL ETTİ
Manchester City, Norveçli kanat oyuncusu Oscar Bobb için Premier Lig ekibi Fulham'dan gelen teklifi kabul etti.
Sky Sport'un haberine göre; Oscar Bobb 22 milyon Sterlin bonservis bedeli karşılığında Fulham'a transfer olacak.
İki kulüp arasında anlaşmanın sağlandığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklenildiği kaydedildi.