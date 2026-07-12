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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin, Vedat Muriqi'nin ardından bir santrfor daha kadrosuna katmak istediği bilinirken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

FENERBAHÇE'YE GABRIEL JESUS ÖNERİLDİ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Arsenal'in Brezilyalı golcüsü Gabriel Jesus, son günlerde menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

29 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizliğini korurken sarı-lacivertli yönetimin transfer şartlarını değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Gabriel Jesus ile yalnızca Fenerbahçe'nin ilgilenmediği belirtildi. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ve Milan'ın da Brezilyalı golcünün durumunu yakından takip ettiği ifade edilirken Arsenal'in oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarıldı.

ARSENAL'İN BEKLENTİSİ

2022 yazında Manchester City'den Arsenal'e transfer olan Gabriel Jesus'un Londra ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan deneyimli golcü için Arsenal'in yaklaşık 30 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor.

84 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Kariyerinde bugüne kadar iki önemli transfere imza atan Gabriel Jesus 2017 yılında Palmeiras'tan Manchester City'ye 32 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 2022 yılında ise Manchester'dan ise Arsenal'e katılırken Londra ekibi Brezilyalı yıldızın bonservisi için 52 milyon Euro ödemişti.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NIN ÖNEMLİ İSMİ

Brezilya Milli Takımı formasını bugüne kadar 64 kez giyen Gabriel Jesus, bu karşılaşmalarda 19 gol kaydetti. Hem santrfor hem de kanatlarda görev yapabilen yıldız oyuncu geçen sezon Arsenal formasıyla çıktığı 27 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Kariyeri boyunca Palmeiras, Manchester City ve Arsenal ile toplamda 442 maça çıkan Brezilyalı futbolcunun 115 gol, 75 asisti bulunuyor.