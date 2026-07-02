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Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Manchester City, Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson'un transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı.

ABD'DE SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

23 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İngiltere Milli Takımı'nde bulunması nedeniyle ABD'nin Kansas kentinde sağlık kontrollerinden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamada, transferin detaylarının Anderson'ın Dünya Kupası'nın ardından İngiltere'ye dönmesiyle birlikte kesinleşeceği belirtildi.

Genç futbolcunun kupa sonrasında Manchester'a giderek uzun süreli sözleşmeye imza atması bekleniyor.

136 MİLYON EUROLUK DEV BONSERVİS

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester City, Elliot Anderson için Nottingham Forest'a toplam 136 milyon Euro bonservis ödeyecek.

Bu rakamın resmiyet kazanması halinde Anderson, Manchester City tarihinin en pahalı transferlerinden biri olurken aynı zamanda futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen İngiliz oyuncuları arasına adını yazdıracak.