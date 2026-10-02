Kaynak: AA

LONDRA (AA) – İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunduğu karara itiraz etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, resmi itirazın 1 Ekim Perşembe günü yerel saatle 19.00'da sunulduğu belirtildi. İtiraz başvurusu için tanınan süre ise bugün sona eriyor.

Komisyonun kararının “açık hukuki, ilkesel ve olgusal maddi hatalar içerdiği” savunulan açıklamada, “Kulüp, Premier Lig tarafından yöneltilen iddialarda suçsuzdur ve bu davaya ilişkin tüm duruşlarını destekleyen kapsamlı bir çürütülemez kanıt gövdesi mevcuttur.” ifadelerine yer verildi.

Manchester City'nin itirazını, üç kişiden oluşan yeni bir bağımsız komisyon değerlendirecek.

Premier Lig tüzüğüne göre temyiz kararının, en fazla beş gün sürebilecek duruşmanın tamamlanmasının ardından 12 hafta içinde verilmesi gerekiyor. İzin verilen sürenin tamamının kullanılması halinde sürecin 21 Ocak 2027'de sonuçlanması bekleniyor.

2025 yazında kural kitabına eklenen bu hüküm, gerekli görülmesi halinde askıya alınabiliyor. Yaklaşık 750 sayfalık dava dosyası ve binlerce kanıt göz önünde bulundurulduğunda, komisyona ek süre tanınması da ihtimaller arasında.

CITY KENDİNİ NASIL SAVUNABİLİR

Premier Lig kurallarını sistematik olarak ihlal etmekle suçlanan ve bağımsız kurul tarafından 115 ihlal yaptığı tespit edilen Manchester City, sponsorluk anlaşmalarının kulüp sahipleri yerine Abu Dabi hükümeti tarafından finanse edildiğini savunuyor.

Bağımsız Komisyonun kararına göre Manchester City, gelirlerini olduğundan fazla, maliyetlerini ise yaklaşık 900 milyon sterlin daha az gösterdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulüp, söz konusu ödemelerin Şeyh Mansur’un sahibi olduğu Abu Dhabi United Group (ADUG) tarafından değil, sponsor şirketlerin sahibi olan Abu Dabi hükümeti tarafından yapıldığını kanıtlamaya çalışacak.

Manchester City’nin temyiz duruşmasında, stat, forma ve kampüs sponsoru Etihad Havayollarından elde edilen sponsorluk gelirinin doğrudan Abu Dabi hükümeti tarafından sağlandığını kanıtlamaya çalışması bekleniyor.

Premier Lig kuralları, devlete ait kuruluşların futbol kulüplerine sponsor olmasını yasaklamıyor.

"ONLARI KAYBETMEKTEN GERÇEKTEN ENDİŞE DUYARIM”

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, Manchester City’nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) mensubu sahiplerinin Premier Lig’den çekilme ihtimaliyle ilgili bir soruya, “Onları kaybetmekten gerçekten endişe duyarım. Modern Manchester’ın inşa edilmesinde ve Manchester City’nin bugün olduğu gibi küresel bir güce dönüştürülmesinde çok büyük bir ortak oldular.” yanıtını veren Başbakan Andy Burnham’ın sözlerine açıklık getirdi.

Sözcü, “Başbakan’ın açıkça belirttiği gibi ilk karar ciddi ve kimsenin kuralların üzerinde olduğu yönünde herhangi bir ima olamaz. Başbakan ayrıca bunun devam eden bağımsız bir süreç olduğunu vurguladı. Sürecin tamamlanmasına izin verilmesi ve sonucuna saygı gösterilmesi şart. Bir usulsüzlük tespit edildiği her durumda, sorumlular uygun sonuçlarla yüzleşmeli.” ifadelerini kullandı.

"SONUÇLARI DİKKATLE DEĞERLENDİRİYORUZ"

İngiltere Futbol Federasyonu da Premier Lig ile Manchester City arasındaki süreci yakından takip ettiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, “Kararı ve doğuracağı sonuçları dikkatle değerlendiriyoruz ve uygun olan yerlerde harekete geçeceğiz. Hukuki süreç devam ettiği için bu aşamada daha fazla yorum yapma niyetinde değiliz. Ancak gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerine yer verildi.