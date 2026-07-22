Manchester City, yıldız futbolcusu Phil Foden ile 2030 yılına kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Henüz 9 yaşındayken kulübün altyapısına katılan 26 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında Pep Guardiola yönetiminde A takıma yükselmiş ve kısa sürede kulüp tarihinin en başarılı isimlerinden biri haline gelmişti.

20 KUPALIK BAŞARI HİKAYESİ

Foden, Manchester City formasıyla bugüne kadar 20 büyük kupa kazandı.

İngiliz yıldız, 6 Premier Lig, 5 Lig Kupası, 3 FA Cup, 3 Community Shield, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2026 yılı mayıs ayında Premier Lig'de Manchester City formasıyla 100 gole katkı yapan altıncı futbolcu olurken, kulüp tarihinde 100 gol barajını aşan 20 oyuncudan biri olmayı da başardı.

'BURADA OLMAK HER ŞEY DEMEK'

Yeni sözleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Phil Foden, çocukluk hayalini yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Foden, "Geleceğimi Manchester City'ye bağlamak benim için her şey demek. Bu kulüpte oynamak her zaman hayalimdi. Tarihi başarıların bir parçası olduğum için çok şanslı hissediyorum ancak hedefimiz daha fazla kupa kazanmak. Bana güvenen kulübe, takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Enzo ile yeniden çalışacak olmanın heyecanını da dile getiren İngiliz futbolcu, kariyerinin yeni dönemini sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.

'CITY'NİN SİMGELERİNDEN BİRİ'

Manchester City Futbol Direktörü Hugo Viana ise Phil Foden'ın kulübün değerlerini en iyi temsil eden isimlerden biri olduğunu belirtti.

Viana, "Phil akademimizin en önemli başarı hikayelerinden biri. Sahip olduğu yeteneğin yanı sıra çalışkanlığı ve alçakgönüllülüğüyle örnek bir futbolcu. Henüz 26 yaşında ve gelişimini sürdürüyor. Önümüzdeki yıllarda neler başaracağını görmek için heyecanlıyız." dedi.