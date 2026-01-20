Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Manchester City Bodo/Glimt ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

MANCHESTER CITY BİR DARBE DE DEVLER LİGİ'NDE ALDI

Premier Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirve takibinde yara alan Manchester City Norveç deplasmanında da büyük hayal kırıklığı yarattı.

KASPER HOGH GOLLERİ PEŞ PEŞE SIRALADI

Bodo/Glimt, Kasper Hogh'un ilk yarıda 22 ve24. dakikalarda üst üste attığı iki golle Manchester City karşısında devreye 2-0 üstünlükle girdi.

RODRI 2 DAKİKA İÇİNDE OYUNDAN ATILDI

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip, Hauge ile 58'de farkı üçe çıkardı. Manchester City bu gole iki dakika sonra Cherki ile karşılık verdi. Ancak Rodri'nin peş peşe gördüğü sarı kartlarla 62. dakikada oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Manchester City maça ağırlığını koymakta zorlandı.

BODO/GLIMT İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Kalan dakikalarda skoru koruyan Bodo/Glimt Manchester City'i 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini alarak haftanın da şimdiden sürpriz sonucuna imza attı.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ İLK 8 ŞANSI ZORA GİRDİ

Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde son hafta Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi ilk 8 şansını zora soktu.