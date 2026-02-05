İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Manchester City, sahasında Newcastle United’ı konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 7. dakikada Marmoush’un golüyle 1-0 öne geçti. 29. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Marmoush farkı ikiye çıkarırken, bu golden sadece 3 dakika sonra Reijnders’in golü skoru 3-0’a taşıdı. İlk yarı Manchester City’nin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Newcastle United, 62. dakikada Elanga’nın şık golüyle farkı ikiye indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-1 sona erdi.

Bu sonuçla ilk maçta aldığı avantajı da koruyan Manchester City, toplamda 5-1’lik skorla İngiltere Lig Kupası’nda finale yükseldi. Maviler, finalde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.