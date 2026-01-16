Kış transfer döneminde kadrosuna stoper katmak isteyen Manchester City, Crystal Palace'ın 25 yaşındaki stoperi Marc Guehi için temaslarını hızlandırmıştı.

TRANSFER BEDELİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Marc Guehi, Manchester City'de. Bonservis bedeli ise 20 milyon Sterlin.

Manchester City, Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Marc Guehi transferini şimdiden bitirdi.

PERFORMANSI

İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen Guehi, Chelsea'nin alt yaş takımlarında da forma giydi. 2021 yılında Crystal Palace cephesine transfer olan İngiliz stoper, takımıyla188 maça çıktı.

Marc Guehi'nin İngiltere formasıyla da 26 maçı var.