Premier Lig'de uzun süredir beklenen transfer sonunda gerçekleşti. Manchester City Marc Guehi transferini resmen duyurdu.

MANCHESTER CITY MARC GUEHI İLE 5 YIL SÖZLEŞME İMZALADI

Crystal Palace ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki İngiltere'nin milli oyuncusunu 20 milyon Sterlin karşılığında kadrosuna katan Manchester City Marc Guehi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan Guehi'nin Manchester City'de 15 numaralı formayı terleteceği de açıklandı.

SEMENYO'DAN SONRA İKİNCİ KİLİT TRANSFER

Daha önce Bournemouth'tan 72 milyon Euro'ya Antoine Semenyo'yu transfer eden Manchester City, Marc Guehi hamlesiyle de ara transfer döneminde kadrosuna nokta atışı eklemeler yaptı.

Ready for action 😤 pic.twitter.com/gQ2UiSRgB6 — Manchester City (@ManCity) January 19, 2026

LIVERPOOL GUEHI'NİN UZUN SÜREDİR PEŞİNDEYDİ

Guehi, Liverpool'un da uzun süredir gündemindeydi. Yaz transfer döneminde rekor harcama yapan Liverpool her ne kadar Marc Guehi'yi transfer etmek istese de girişimlerinde başarılı olamamıştı.

CRYSTAL PALACE'TA KAPTANLIĞA KADAR YÜKSELMİŞTİ

Chelsea altyapılı Guehi Crystal Palace'ta önemli bir çıkış yakalayarak kaptanlığa kadar yükselmişti. Yıldız oyuncu Guardiola'nın ekibine katılarak kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı.

Futbolseverler şimdiden Marc Guehi'nin Manchester formasıyla göstereceği performansı merakla bekliyor.