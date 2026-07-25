Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Özbekistanlı savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2031 yılına kadar uzatıldı. Böylece Manchester City, genç savunmacının geleceğini uzun vadeli olarak güvence altına aldı.

37 MAÇTA FORMA GİYDİ

2024-25 sezonunda Manchester City kadrosuna katılan Khusanov, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla teknik ekibin güvenini kazandı.

22 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 37 maçta forma giyerken, bu karşılaşmaların 31'ine ilk 11'de başladı.

Manchester City yönetimi, gösterdiği istikrarlı performansın ardından Özbek savunmacıyla yeni sözleşme imzalayarak kadro planlamasında önemli bir adım attı.