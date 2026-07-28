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MANCHESTER CİTY, JOSKO GVARDİOL İLE SÖZLEŞME UZATTI.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Hırvat savunmacının kendisini 2031'e kadar Manchester City'ye bağlayan kontrata imza attığı duyuruldu.

Kulübün kendisiyle sözleşme uzatmak istediğini öğrendiği an çok mutlu olduğunu söyleyen Josko Gvardiol, "Manchester City'nin sözleşmemi yenilemek istediğini öğrenir öğrenmez, bunun tam olarak istediğim şey olduğunu hissettim. Taraftarlar ilk günden beri bana inanılmaz derecede destek oldular. Bir futbolcunun forma giyebileceği en iyi kulüp burası. Burada geçirdiğim üç yıl boyunca çok fazla sevgi ile saygı hissettim ve bunu asla hafife almıyorum. Takımımız inanılmaz. Genç ve potansiyel dolu dünya standartlarında bir kadro. Önümüzdeki yıllarda çok başarılı olacağımıza gerçekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Dinamo Zagreb ve Leipzig formaları da giyen Gvardiol, 2023 yazında transfer olduğu Manchester City için 122 müsabakada mücadele etti.