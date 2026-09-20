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Kaynak: Haber Merkezi

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ile Sunderland, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip 9. dakikada Enzo Fernandez ile öne geçti. Sunderland bu gole 12. dakikada Brobbey ile yanıt verirken, Cherki 29. dakikada Manchester City'yi yeniden öne taşıdı.

İLK YARIDA 5 GOL

Sunderland'de Brobbey, 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru eşitledi. Manchester City ise 43. dakikada Semenyo ile golü buldu ve soyunma odasına 3-2 üstün girdi.

İkinci yarıda da goller devam etti. Semenyo 57. dakikada kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Brobbey ise 59. dakikada hat-trick yaparak Sunderland'i yeniden umutlandırdı.

SON SÖZÜ HAALAND SÖYLEDİ

Manchester City'de Erling Haaland, 83. dakikada fileleri havalandırarak karşılaşmanın skorunu belirledi. City, sahadan 5-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla lige 5'te 5 yaparak başlayan Manchester City, milli araya lider girdi. City ara dönüşünde Liverpool deplasmanına çıkacak. 4 puanda kalan Sunderland ise Brighton'ı konuk edecek.