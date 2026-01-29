Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City deplasmanında oynadığı maçın son anlarında Leroy Sane sakatlandı. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu, maçın 80. dakikasında yerini Kaan Ayhan'a bıraktı ve bileğini tutarak sahayı terk etti.

GALATASARAY KULÜP DOKTORU AÇIKLADI

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, maçın hemen ardından yaptığı açıklamada Sane’nin ayak bileğinde burkulma olduğunu belirtti. Sane’nin sakatlığının ciddiyeti ve oyuna dönüş tarihi, yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Maç, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son mücadelesiydi ve sarı-kırmızılılar Manchester City’ye 2-0 mağlup oldu.