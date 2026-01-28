UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Manchester City'e konuk oluyor.
Etihad Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayan dev maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor.
MANCHESTER CITY-GALATASARAY İLK 11'LER
Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, Bernardo, O’Reilly, Marmoush, Cherki, Doku, Haaland.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, İlkay, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
MANCHESTER CITY 1-0 GALATASARAY CANLI ANLATIM
1' Hakem Alejandro Hernandez'in ilk düdüğüyle dev maça temsilcimiz Galatasaray başladı.
MANCHESTER CITY TEHLİKELİ GELDİ
3' Ait-Nouri'nin ortasında Haaland ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda neyse ki çerçeveyi tutturamadı. Top direğin yanından az farkla dışarı gitti.
HAALAND MANCHESTER CITY'İ ÖNE GEÇİRDİ
10' Doku'nun derin pasında defansın arkasına hareketlenen Haaland topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aşırtma bir vuruşla ağları havalandıran Haaland Manchester City'i öne geçirdi.