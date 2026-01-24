Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City sonuncu sırada bulunan Wolverhampton Wanderers'ı konuk ediyor.

GUARDIOLA FODEN VE HAALAND'I GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ DİNLENDİRİYOR

Ocak ayındaki ilk lig galibiyetini almayı hedefleyen Manchester City'de Pep Guardiola'nın kadroda rotasyona gitmesi dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Manchester City'de Phil Foden ve Erling Haaland, Wolves karşısında yedek kulübesinde oturacak.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİNDEKİ AGBADOU DA YEDEK KULÜBESİNDE

Öte yandan Beşiktaş'ın Wolverhampton'dan istediği stoper oyuncusu Emmanuel Agbadou'nun da Afrika Kupası dönüşü Newcastle maçının ardından Manchester City'e karşı da yedek kulübesinde yer aldı.