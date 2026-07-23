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Manchester City, yaz transfer dönemindeki önemli hamlelerinden birini daha gerçekleştirerek İngiliz orta saha oyuncusu Elliot Anderson'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Nottingham Forest'tan 135 milyon Euro'luk astronomik bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

'CITY'DEN TEKLİF GELİNCE HİÇ DÜŞÜNMEDİM'

İmzanın ardından kulüp televizyonuna konuşan Anderson, "Manchester City dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Böyle bir kulüpte forma giyme fırsatını kaçırmak istemedim. Burada en üst seviyede kendimi test etme şansına sahip olacağım. Bana gösterilen güveni boşa çıkarmamak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

HUGO VIANA: 'DÜNYANIN EN YETENEKLİ GENÇ ORTA SAHALARINDAN BİRİ'

Manchester City Futbol Direktörü Hugo Viana ise Anderson'un dünya futbolunun yükselen yıldızlarından biri olduğunu belirtti.

Viana, "Elliot enerji, mücadele gücü ve pas kalitesiyle öne çıkan bir oyuncu. Henüz 23 yaşında ve gelişime açık. Manchester City'nin onun potansiyelini ortaya çıkaracağına inanıyoruz." dedi.

PREMİER LİG'İN EN ÇALIŞKAN ORTA SAHALARINDAN

Elliot Anderson, geride kalan Premier Lig sezonunda ortaya koyduğu fiziksel performansla dikkat çekti.

İngiliz futbolcu, sezon boyunca 411 kilometre koşarak ligin en fazla mesafe kat eden oyuncularından biri olurken yaptığı 104 top kapma ile de Premier Lig'in en başarılı isimleri arasında yer aldı.

Toplam 3 bin 300 topla buluşma ve 2 bin 80 isabetli pas istatistiği yakalayan Anderson, hem savunma hem de oyun kurulumundaki katkısıyla öne çıktı.

İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NIN YENİ YILDIZLARINDAN

Eylül 2025'te İngiltere Milli Takımı formasını ilk kez giyen Anderson, kısa sürede teknik heyetin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan genç orta saha, kulüp kariyerindeki yükselişini milli takım performansıyla taçlandırdı.

NEWCASTLE'DAN CITY'YE UZANAN YOLCULUK

Futbola Newcastle United altyapısında başlayan Elliot Anderson, Bristol Rovers'taki kiralık döneminin ardından yeniden Newcastle formasını giydi.

2024 yılında Nottingham Forest'a transfer olan İngiliz futbolcu, iki sezonda gösterdiği başarılı performansın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açarak Manchester City'nin yolunu tuttu.