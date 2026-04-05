Günün ilk çeyrek finalinde Manchester City, sahasında Liverpool’u 4-0 mağlup etti. Erling Haaland hat-trick yaparken, Antoine Semenyo da gol katkısı verdi.
Chelsea, 3. lig ekibi Port Vale’i 7-0 yenerek yarı finale çıktı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller Jorrel Hato, Joao Pedro, Jordan Gabriel (kendi kalesine), Tosin Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao ve Alejandro Garnacho’dan geldi.
Championship temsilcisi Southampton, Premier Lig lideri Arsenal’ı 2-1 mağlup ederek kupadan elenmesini sağladı. Ross Stewart ve Shea Charles’ın golleri Southampton’a yarı finali getirdi, Viktor Gyökeres’in golü mağlubiyeti önleyemedi.
Kupada son yarı finalist, bugün West Ham United ile Leeds United arasındaki karşılaşmanın galibi olacak.