İngiltere Premier Lig’in 20. hafta karşılaşmasında Manchester City, sahasında Chelsea’yi konuk etti. Mücadelede ev sahibi ekip, Reijnders’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda birçok gol pozisyonunun yaşandığı maçta Chelsea, aradığı golü Enzo ile 90+4. dakikada bularak skoru eşitledi.

JORGENSEN İLK 11’DE BAŞLADI

Beşiktaş'ın gündeminde olan genç kaleci Jorgensen karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Bu sonuçla puanını 41’e yükselten Manchester City, zirve takibini 6 puan geriden sürdürerek puan tablosunda Arsenal’in arkasında 2. sıradaki yerini korudu. Guardiola’nın öğrencileri gelecek hafta sahasında Brighton’u ağırlayacak.

Chelsea ise 31 puanla 6. sırada kalmaya devam etti. Maviler, gelecek hafta Fulham deplasmanına konuk olacak.