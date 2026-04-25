Manchester City FA Cup yarı finalinde Southampton karşısında tarihi bir geri dönüşe imza attı.

SOUTHAMPTON SÜRPRİZE ÇOK YAKLAŞTI

Wembley'de oynanan karşılaşmanın büyük bölümünde gol sesi çıkmazken Southampton 79'uncu dakikada Finn Azaz'ın eski Göztepeli Matsuki'nin asistini gole çevirmesiyle öne geçti.

MANCHESTER CITY 5 DAKİKADA 2 GOLLE MAÇI ÇEVİRDİ

Bu gol büyük bir sürprizin kapısını aralasa da Manchester City hızlı reaksiyon göstererek önce 82'de Jeremy Doku ile beraberliği yakaladı ardından da Nicolas Gonzalez'in 87'de attığı golle maçı çevirdi.

FA CUP TARİHİNDE İLK

Kalan dakikalarda skoru koruyan Manchester City adını üst üste 4. kez finale yazdırarak FA Cup tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.