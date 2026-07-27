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Kaynak: İHA

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.İ. yönetimindeki 07 CKY 272 plakalı otomobil, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen ve A.E.Y. idaresindeki 07 BPS 788 plakalı motosikletle çarpıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada motosiklet sürücüsü A.E.Y., motosiklette yolcu olarak bulunan A.Y. ile otomobilde yolcu konumundaki E.İ. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde sağlık görevlilerince yapıldı. Daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri, kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme başlattı.