Yeniçağ Gazetesi
13 Ağustos 2026 Perşembe
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Manavgat'ta tehlikeli macera pahalıya patladı

Manavgat'ta tehlikeli macera pahalıya patladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Şelalesi altındaki adacığa geçen B.G. isimli genç kız, baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen nehir sularının ortasında mahsur kaldı; botla kurtarılan genç kıza jandarma ekiplerince idari işlem uygulandı.

Kaynak: İHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Manavgat'ta tehlikeli macera pahalıya patladı - Resim: 1

Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin düştüğü anlarda Manavgat Şelalesi'nin alt kısmında yer alan adacığa geçen B.G., bir süre sonra barajlardan su bırakılması sebebiyle nehirde yaşanan ani su yükselmesi yüzünden kıyıya dönemedi.

1 6
Manavgat'ta tehlikeli macera pahalıya patladı - Resim: 2

BOTLA ZORLU KURTARMA OPERASYONU

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sarılar Jandarma Asayiş ekipleri sevk edildi.

2 6
Manavgat'ta tehlikeli macera pahalıya patladı - Resim: 3

Havanın kararması ve yükselen sularla birlikte artan akıntı sebebiyle bölgeye ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, kurtarma botu kullanarak adacığa yöneldi. Can yeleği giydirilen genç kız bota bindirilerek emniyetli bir şekilde kıyıya çıkarıldı.

3 6
Manavgat'ta tehlikeli macera pahalıya patladı - Resim: 4

HEM TEŞEKKÜR ETTİ HEM İDARİ YAPTIRIM UĞRADI

Zorlu uğraşlar sonucu kurtarılarak karaya ulaştırılan B.G., kendisini kurtaran jandarma ve itfaiye görevlilerine teşekkür etti. Ancak ırmağa girmenin ve adacığa geçmenin yasak ve hayati derecede tehlikeli olduğunu hatırlatan Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, genç kızı karakola götürerek hakkında idari işlem başlattı.

4 6
Manavgat'ta tehlikeli macera pahalıya patladı - Resim: 5
5 6
Manavgat'ta tehlikeli macera pahalıya patladı - Resim: 6
6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro