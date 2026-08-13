Manavgat'ta tehlikeli macera pahalıya patladı

HEM TEŞEKKÜR ETTİ HEM İDARİ YAPTIRIM UĞRADI

Zorlu uğraşlar sonucu kurtarılarak karaya ulaştırılan B.G., kendisini kurtaran jandarma ve itfaiye görevlilerine teşekkür etti. Ancak ırmağa girmenin ve adacığa geçmenin yasak ve hayati derecede tehlikeli olduğunu hatırlatan Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, genç kızı karakola götürerek hakkında idari işlem başlattı.