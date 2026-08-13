Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin düştüğü anlarda Manavgat Şelalesi'nin alt kısmında yer alan adacığa geçen B.G., bir süre sonra barajlardan su bırakılması sebebiyle nehirde yaşanan ani su yükselmesi yüzünden kıyıya dönemedi.
Manavgat'ta tehlikeli macera pahalıya patladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Şelalesi altındaki adacığa geçen B.G. isimli genç kız, baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen nehir sularının ortasında mahsur kaldı; botla kurtarılan genç kıza jandarma ekiplerince idari işlem uygulandı.Kaynak: İHA
BOTLA ZORLU KURTARMA OPERASYONU
Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sarılar Jandarma Asayiş ekipleri sevk edildi.
Havanın kararması ve yükselen sularla birlikte artan akıntı sebebiyle bölgeye ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, kurtarma botu kullanarak adacığa yöneldi. Can yeleği giydirilen genç kız bota bindirilerek emniyetli bir şekilde kıyıya çıkarıldı.
HEM TEŞEKKÜR ETTİ HEM İDARİ YAPTIRIM UĞRADI
Zorlu uğraşlar sonucu kurtarılarak karaya ulaştırılan B.G., kendisini kurtaran jandarma ve itfaiye görevlilerine teşekkür etti. Ancak ırmağa girmenin ve adacığa geçmenin yasak ve hayati derecede tehlikeli olduğunu hatırlatan Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, genç kızı karakola götürerek hakkında idari işlem başlattı.