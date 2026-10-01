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Kaynak: İHA

Kaza, Manavgat'ın Çayyazı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Özdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Acil Sağlık ekipleri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, otomobil sürücüsünün kazadan herhangi bir yara almadan kurtulduğunu belirledi. Ahmet Özdemir, ekiplerden herhangi bir talebi olmadığını söyledi.

Kazaya tanık olan vatandaşlar ise otomobilin Büyük Şelale yönünde ilerlediğini, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından trafo merkezi önündeki moloz yığınlarına çarparak tarlaya uçtuğunu ifade etti.