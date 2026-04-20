Antalya İl Jandarma Komutanlığı, bölgede haksız kazanç ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yürüttüğü kararlı takibine bir yenisini daha ekledi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle sürdürülen çalışmalar neticesinde, kaçak ürün satışı yapıldığı tespit edilen bir işletmeye baskın düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin Manavgat’taki söz konusu iş yerinde yaptığı detaylı aramalarda; gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 bin adet güneş gözlüğü ile 1.100 adet kol saati ele geçirildi.

Yapılan ilk incelemeler ve piyasa araştırmaları sonucunda, ele geçirilen ürünlerin toplam değerinin yaklaşık 15 milyon Türk Lirası olduğu saptandı. Olayla ilgili adli süreç başlatılırken, güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki denetimlerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.