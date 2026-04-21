Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gece yarısı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda iş insanı gözaltına alındı.

Manavgat yerel basınının haberlerine göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, aralarında Manavgat'ın tanınmış otelci ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Şükrü Sözen dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ilçenin yakından tanıdığı çok sayıda ismin gözaltına alındığı iddia edildi.

​Edinilen ilk bilgilere göre, sabah saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, bölge turizmine yön veren otel sahipleri ve Manavgat iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Operasyonun kapsamı ve gözaltı gerekçelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Gözaltına alınanların kim olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.