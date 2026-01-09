Manavgat'ta hortum dehşeti... Uğultuyla geldi her şeyi yıkıp geçti... Otomobil havada ters döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortum, Karacalar ve Sülek Mahallelerinde seralarda ve evlerde büyük hasara yol açarken, hortumun havaya savurup ters döndürdüğü otomobil bir kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Manavgat-Akseki yol ayrımından başlayarak D-400 Karayolunun üst kısmında etkili olan hortum Karacalar ve Sülek Mahallelerinde çok sayıda serayı yerle bir ederken, büyük bölümü Sülek Mahallesi'nde olmak üzere 5-6 tane evin çatısını uçurdu. Geçtiği güzergahta ağaçları kökünden söken hortum, Sülek Mahallesi'nde evin önünde park halindeki FİAT marka otomobili yaklaşık 4 metre savurup traktörün üzerine fırlattı. Otomobilin savrulması sırasında yakında bulunan 20 yaşındaki Sude Kiraz yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Hortumun şiddetiyle bir otomobil savrulup traktörün üzerine devrilirken, otomobil, traktör, kamyonet ve bir motosiklette zarar gördü.