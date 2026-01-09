Manavgat'ta hortum dehşeti... Uğultuyla geldi her şeyi yıkıp geçti... Otomobil havada ters döndü

Yeniçağ Gazetesi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan hortum bazı ev, seralar ve araçlarda hasara yol açtı. Dün akşam saatlerinde çıkan hortum, Karacalar ve Sülek mahallelerinde etkili oldu. Hortum nedeniyle bazı ev ve ağılların çatısı uçtu, elektrik direkleri zarar gördü, ağaçlar devrildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortum, Karacalar ve Sülek Mahallelerinde seralarda ve evlerde büyük hasara yol açarken, hortumun havaya savurup ters döndürdüğü otomobil bir kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Manavgat-Akseki yol ayrımından başlayarak D-400 Karayolunun üst kısmında etkili olan hortum Karacalar ve Sülek Mahallelerinde çok sayıda serayı yerle bir ederken, büyük bölümü Sülek Mahallesi'nde olmak üzere 5-6 tane evin çatısını uçurdu. Geçtiği güzergahta ağaçları kökünden söken hortum, Sülek Mahallesi'nde evin önünde park halindeki FİAT marka otomobili yaklaşık 4 metre savurup traktörün üzerine fırlattı. Otomobilin savrulması sırasında yakında bulunan 20 yaşındaki Sude Kiraz yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Hortumun şiddetiyle bir otomobil savrulup traktörün üzerine devrilirken, otomobil, traktör, kamyonet ve bir motosiklette zarar gördü.

Yolda yürürken savrulan aracın çarpması sonucu yaralanan 20 yaşındaki Sude K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Karacalar ve Sülek mahallelerinde etkisini gösteren hortumda, 2 sebze ve 5 muz serasında hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Karacalar Mahalle Muhtarı Şevket Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum anında büyük bir uğultu duyduğunu belirterek, "Dışarı baktığımda evin aşağısındaki seranın yerle bir olduğunu gördüm.

Mahallemizde 2'si sebze, 5'i muz serası olmak üzere yaklaşık 7 serada ve iki evin çatısında hasar oluştu." dedi.

Sülek Mahallesi Muhtarı Ercan Mutlu da bir aracın hortumun etkisiyle ters döndüğünü, bu sırada yolda yürürken savrulan aracın çarpması sonucu bir kişinin yaralandığını söyledi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise hortumun 5-6 ev ve bazı ağıllarda büyük hasar bıraktığını, bölgedeki seraların ciddi zarar gördüğünü ifade etti.

Mahalle sakinleri ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Metin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sabah kapsamlı hasar tespit çalışması yapacağını kaydetti.

İhbar üzerine Sülek Mahallesi'ne Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, AFAD ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler sevk edildi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Sülek ve Karacalar Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Evlerinin çatısı uçan, aracı zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Metin, bazı seraları gezerek zarar durumu hakkında bilgi aldı.

Sülek Mahalle Muhtarı Ercan Mutlu, köylerinde zararın büyük olduğunu belirterek "Ne olduğunu anlayamadık. Dışarı çıktığımızda uçan çatıları, yıkılan ağaçları ve ters dönen aracı gördük. Hayvan ahırlarının duvarları yıkıldı. Hayvanlar sağlam kalan ahırlara aktarıldı" dedi.

Karacalar Muhtarı Şevket Kaplan ise hortumun Akseki yol ayrımından köylerine doğru geldiğini belirterek "Evimde otururken bir uğultuyla dışarı çıktım ve sesin hızla uzaklaştığını duydum. Köy içerisinde bazı evlerin çatısı uçtu. Aşağıda çok sayıda sera zarar gördü" dedi.

Kaynak: AA / DHA / İHA
