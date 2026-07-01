Olay, akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen bir vatandaşın ayağının yoldaki mazgala sıkıştığı ihbarıyla başladı. İhbarın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı kurtarma ve 112 sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Manavgat'ta görünmez kaza: Çürüyen mazgala basan kadının ayağı sıkıştı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yolda yürürken zamanla çürüyen demir ızgaraya basan bir kadının ayağı mazgalın içine girerek sıkıştı. Karanlıkta acı içinde kalan talihsiz kadının çığlıklarına ilk olarak çevredeki vatandaşlar, ardından da ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yetişti.Kaynak: İHA
Olay yerine hızlıca ulaşan ekipler, isminin Hesna K. olduğu belirlenen genç kadını kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. İtfaiyenin dikkatli müdahalesi sonucu genç kadının sıkışan ayağı zarar görmeden mazgaldan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Hesna K. ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Genç kadının hastaneye sevk edilmesinin ardından itfaiye ekipleri, aynı noktada yeni bir kazanın yaşanmaması için tamamen çürümüş olan mazgalın etrafını güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.
İşten eve dönerken eşiyle birlikte genç kadının yardım çığlıklarını duyup hemen yardıma koşan bir vatandaş, yaşanan ihmale tepki gösterdi.
Karanlıkta yerde yatan kadını fark ettiklerinde durumun ciddiyetini anladıklarını belirten mahalle sakini, "Yanına gittiğimizde ayağının tamamen çürüyen ızgaranın arasından içeri girip sıkıştığını gördük ve hemen 112'yi aradık.
Ekipler sağ olsun gelip çıkardı, Allah'tan çok daha ciddi bir yaralanma olmadı. Ancak bu mazgalın üzerindeki demirler tamamen çürümüş durumda. Şehrin ortasındaki bu görüntü Manavgat'a hiç yakışmıyor, yetkilileri bir an önce göreve davet ediyoruz" diyerek sokaklardaki altyapı kontrollerinin artırılmasını istedi.