Manavgat'ta görünmez kaza: Çürüyen mazgala basan kadının ayağı sıkıştı

Ekipler sağ olsun gelip çıkardı, Allah'tan çok daha ciddi bir yaralanma olmadı. Ancak bu mazgalın üzerindeki demirler tamamen çürümüş durumda. Şehrin ortasındaki bu görüntü Manavgat'a hiç yakışmıyor, yetkilileri bir an önce göreve davet ediyoruz" diyerek sokaklardaki altyapı kontrollerinin artırılmasını istedi.