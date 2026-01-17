Antalya’nın Manavgat ilçesinde, sosyal medyada paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınan Kadir Akbulut, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Akbulut’un, kaza sırasında kaskını motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenildi.

Kaza, Demokrasi Bulvarı’nda meydana geldi. Çevreyolu istikametine seyir halinde olan Kadir Akbulut’un kullandığı 07 CEF 424 plakalı motosiklet, kavşakta Mithatpaşa Caddesi’ne dönmek isteyen Mehmet T.I. yönetimindeki 07 LNC 55 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kadir Akbulut

Kazada motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut ile yolcu Melike D., otomobil sürücüsü Mehmet T.I. ve araçta bulunan İsmehan I. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Akbulut, Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manavgat Adliyesi’nde mübaşir olarak görev yapan Akbulut’un, kasksız motosiklet kullanmadığı, kazada kaskını yolcuya verdiği bilgisi paylaşıldı.