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Kaynak: İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi’nde meydana gelen kazada, aynı yönde seyreden iki motosiklet çarpıştı.

İddiaya göre, Kavaklı Mezarlığı istikametine sağ şeritte ilerleyen Yiğit A. yönetimindeki motosiklet, 9029 Sokak’a dönmek isterken kontrolsüz şekilde sola manevra yaptı. Bu sırada sol şeritte seyreden Muhammet E. idaresindeki motosikletle çarpışma yaşandı.

İKİ SÜRÜCÜ DE YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden savrulan iki sürücü yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Yiğit A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücü Muhammet E. ise sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatılırken, yetkililer sürücülere özellikle dönüşlerde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.