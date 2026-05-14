Manavgat Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü kapsamında gerçekleştirilen titiz incelemeler neticesinde, belediyeye ait iki önemli merkez "Erişilebilirlik Belgesi" ile ödüllendirildi.

STANDARTLAR TAM NOT ALDI

Antalya Valiliği Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan incelemelerde; Manavgat Halk Lokantası ve çevresindeki düzenlemeler mercek altına alındı. Denetimler sonucunda;

engelli rampaları, özel tasarlanmış engelli tuvaletleri, engelli dostu oturma bankları ve otopark alanları, gibi fiziksel düzenlemelerin; vatandaşların güvenli, bağımsız ve eşit kullanımına tam uyumlu olduğu tescillendi. Halk Lokantası’nın yanı sıra, engelli bireyler için hem bir üretim merkezi hem de sosyal durak olan Manavgat Engelliler Derneği de aynı belgeyi almaya hak kazanan kurumlar arasında yer aldı.

BELGEYİ VALİ ŞAHİN TAKDİM ETTİ

Konyaaltı Sahil Park Yaşam Alanı’nda düzenlenen "AntFest Engelli, Aile-Toplum, Gençlik ve Spor Festivali" kapsamındaki törende, Manavgat Belediyesi adına belgeyi Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek teslim aldı. Belge takdimi, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen tarafından gerçekleştirildi.

"ENGELSİZ BİR KENT İÇİN KARARLIYIZ"

Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, erişilebilirliğin toplumsal eşitliğin temel taşı olduğunu belirtti. Çiçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Manavgat’ı engelsiz bir kent yapma hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların bu şekilde takdir görmesi bizler için büyük bir gurur kaynağı. Belediye meclis üyemiz Sayın Mesut Tok’un başkanlık ettiği Engelsiz Komisyonumuz ile tüm projelerimizi bilimsel ve insani temellere dayandırıyoruz. Her vatandaşımızın sosyal yaşama eşit ve güvenli katılımı için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

19 KURUMA TOPLAM 34 BELGE

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen ve bu yıl ilk kez kutlanan 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü vesilesiyle Antalya genelinde toplam 19 kurum ve kuruluşa, erişilebilirlik kriterlerini sağladıkları için 34 farklı belge verildi. Manavgat Belediyesi, bu alandaki başarısıyla ilçedeki sosyal belediyecilik çıtasını bir üst seviyeye taşıdı.