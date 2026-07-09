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Kaynak: İHA

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir beton mikserinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat'ı Oymapınar'a bağlayan yol üzerindeki Bucakşeyhler Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Selman A. idaresindeki beton mikseri, keskin virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı.

Kaza yapan araçtan kendi çabalarıyla çıkmayı başaran sürücüye, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Selman A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı bildirildi.