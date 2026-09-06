Kaynak: DHA

Manavgat’ın Gündoğdu Mahallesi Çavuşlu mevkisinde anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede Ali Rıza Durmaz ve ortaklarına ait hayvan ağılına ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye ekipleri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında saman balyalarının hafif hafif yanmaya devam etmesi üzerine iş makineleriyle balyalar dağıtıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Yangında 5 ağıl ve depo olarak kullanılan baraka şeklindeki yapı kullanılamaz hale geldi. Ayrıca patoz ve pulluk gibi tarım makineleri, yaklaşık 4 bin saman balyası ve 4 ton fenni gübre yandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.