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Kaynak: İHA

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Hacı E. G. idaresindeki 32 ABS 195 plakalı otomobilin, Ülkücan K. yönetimindeki 07 CIN 229 plakalı araçla çarpışmasının ardından, aynı güzergahta ilerleyen Halil Ş'nin kullandığı 70 EF 370 plakalı otomobilin de kazaya dahil olmasıyla üç araçlı zincirleme kaza yaşandı.

Kazada yaralanan Hacı E. G., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücünün 0,64 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sürücüye 25 bin lira para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.